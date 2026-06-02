Представители более 130 стран примут участие в ПМЭФ-2026 Директор ПМЭФ Вальков: участие в форуме подтвердили более 130 стран

Москва2 июн Вести.Участие в Петербургском международном экономическом форуме (ПМЭФ), который в этом году пройдет с 3 по 6 июня, подтвердили представители более 130 стран. Об этом информационной службе "Вести" сообщил заместитель директора Фонда Росконгресс, директор ПМЭФ Алексей Вальков.

По его словам, в этом году в рамках форума уже запланировано более 150 тематических сессий, и их число, вероятно, будет расти, так как программа мероприятия еще финализируется.

Мы видим огромный интерес к площадке Петербургского международного экономического форума. Темпы регистрации соответствуют показателям прошлого года. В прошлом году они были рекордными. Свое участие в Петербургском международном экономическом форуме подтвердили уже представители более чем 130 стран. Мы очень рады приветствовать многочисленную делегацию Саудовской Аравии на площадке Петербургского международного экономического форума. Страна представит большой стенд с большим количеством инвестиционных проектов, технологичных проектов. И мы, безусловно, рассчитываем на то, что достаточно обширная деловая программа делегации Саудовской Аравии позволит вывести наши отношения на новый уровень сообщил Вальков

Ранее сообщалось, что президент России Владимир Путин выступит на Петербургском международном экономическом форуме, который пройдет с 3 по 6 июня.