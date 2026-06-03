Силовые структуры и пожарные Санкт-Петербурга готовы к проведению ПМЭФ Беглов: для проведения ПМЭФ приняты исчерпывающие меры безопасности

Москва3 июн Вести.Для проведения Петербургского международного экономического форума в Санкт-Петербурге приняты исчерпывающие меры безопасности, сообщило РИА Новости со ссылкой на губернатора города Александра Беглова.

Комплекс предварительных мероприятий в сфере обеспечения безопасности выполнен в установленные сроки. В полном объеме учтены новые вызовы. Силовыми структурами подготовлены расчеты сил и средств по обеспечению безопасности граждан и общественного порядка, а также для обеспечения пожарной безопасности объектов, задействованных в проведении ПМЭФ. Меры приняты исчерпывающие отметил Беглов

Форум в 2026 году пройдет с 3 по 6 июня.