Москва4 июн Вести.Губернатор Санкт-Петербурга Александр Беглов посоветовал гостям форума прогуляться по городу. Подробности о том, какие места можно посетить приехавшим на мероприятие, он рассказал в интервью информационной службе "Вести".

В рамках проведения Петербургского международного экономического форума (ПМЭФ) в Северной столице была подготовлена масштабная культурная программа.

Прежде всего мы, конечно, подготовили хорошую культурную программу, она прекрасна. Наши театры лучшие, кафе, наши музеи, наши выставочные комплексы готовы принять гостей, поэтому добро пожаловать. Я бы рекомендовал всем участникам нашего форума просто прогуляться по городу. Прекрасная погода, еще цветет сирень, поэтому можно прекрасно сходить на Марсово поле, прогуляться… Поэтому желаю хороших прогулок в нашем городе сказал Беглов

Петербургский международный экономический форум проходит в конгрессно-выставочном центре "Экспофорум" с 3 по 6 июня. Мероприятие посетят свыше 20 тысяч гостей из более чем 100 стран.