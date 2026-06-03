Москва3 июн Вести.Херсонская область набирает экономическую привлекательность для предпринимателей. Об этом в интервью информационной службе "Вести" сообщил губернатор региона Владимир Сальдо на полях Петербургского международного экономического форума (ПМЭФ).

Губернатор отметил, что уже в первый день форума к нему обратились представители крупных коммерческих компаний, которые желают сотрудничать с регионом.

Давайте я вам скажу о признаках, которые сейчас, вот даже уже здесь, сегодня за утро и за вчерашний вечер я увидел, говорящих о привлекательности экономических процессов в Херсонской области для потенциальных инвесторов. У нас было намечено на этом форуме в этом году уже подписание шести соглашений. Ну, в первую очередь, конечно, это соглашение с такими крупнейшими экономическими субъектами Российской Федерации – Башкортостан, Ленинградская область, город Севастополь. И с такими крупными финансовыми структурами, как банк ВТБ, ПСБ и другие. Но вот уже сейчас, увидев меня здесь, ко мне обращаются представители различных коммерческих крупных компаний с предложением тоже разработать и подписать договор об экономических процессах, которые происходят на территории Херсонской области, и участии в этих процессах. Вот что самое главное заявил Сальдо

Ранее сообщалось, что ПМЭФ-2026 посетят около 20 тысяч человек из более чем 100 стран. Форум проходит с 3 по 6 июня в конгрессно-выставочном центре "Экспофорум".