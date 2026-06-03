Сальдо рассказал, кто получит преимущество в бизнесе в Херсонской области Сальдо: в херсонском бизнесе будет первым тот, кто начал работать уже сейчас

Москва3 июн Вести.Когда в Херсонскую область придет мир, преимущество в бизнесе получит тот, кто начал работать уже сейчас. Таким мнением с ИС "Вести" поделился губернатор региона Владимир Сальдо во время выступления на ПМЭФ.

Он сравнил процесс развития бизнеса с постройкой дома.

Специальная военная операция продолжается. На территории Херсонской области введено военное положение. Но мы верим, и главное бизнес верит в то, что будет достигнута мирная жизнь. И во время этой мирной жизни будет первым тот, кто уже сейчас начинает работать на территории Херсонской области. Это как дом построить, я строитель просто по профессии. Построить-то его вроде можно и быстро, но если нет предварительной подготовки, нет разработанного заранее проекта, не подготовлена площадка, то строить быстро не получится. Так и в любом деле, в бизнесе в том числе. Сейчас именно в направлениях интересных для инвесторов работа идет и очень активно заявил Сальдо

Ранее заместитель гендиректора Корпорации МСП Денис Солянников рассказал, что в РФ были усовершенствованы меры поддержки среднего и малого бизнеса. Сейчас на платформе МСП.РФ доступно более тысячи федеральных и региональных мер.