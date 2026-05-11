Сальдо: Зеленскому выгодно обесценивать все, что делает Россия Зеленский обесценивает вклад РФ в Донбасс и Новороссию, заявил Сальдо

Москва11 мая Вести.Губернатор Херсонской области Владимир Сальдо в беседе с ТАСС заявил, что Владимиру Зеленскому выгодно обесценивать все, что делает Россия, однако жители региона сами видят конкретные изменения.

По его словам, люди сравнивают, что было раньше и что делается сейчас в Херсонской области, которую до 2022-го годами держали на периферии.

Сальдо отметил, что огромный потенциал имели сельское хозяйство, дороги, мелиорация, промышленность, курорты, но системного развития регион не видел.

Зеленскому выгодно обесценивать все, что делает Россия, но жители Херсонщины сами сравнивают, что было раньше и что делается сейчас заявил Сальдо

Люди, по его словам, это видят не по отчетам, а по конкретным изменениям рядом с домом.

В качестве примера глава региона рассказал, в частности, о развитии на Херсонщине дорожной инфраструктуры.

За 2022-2025 годы в регионе было восстановлено 1013 км дорог, и только в прошлом году приведено в порядок 408, отметил Сальдо. Это и есть, подчеркнул губернатор, реальная экономика, поскольку дорога тянет за собой торговлю, строительство, сельское хозяйство и логистику.