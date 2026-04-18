Сальдо: Зеленский взял курс на эскалацию конфликта и не заинтересован в мире

Сальдо: Зеленский лишь имитирует готовность к переговорам

Москва18 апр Вести.Губернатор Херсонской области Владимир Сальдо в интервью изданию РИА Новости заявил, что Владимир Зеленский намеренно идет на обострение конфликта и не заинтересован в мирном диалоге.

Зеленский взял курс на увеличение напряженности и никоим образом не заинтересован, и не видно в его действиях, что он заинтересован в мирном урегулировании процесса цитирует Владимира Сальдо РИА Новости

По словам губернатора, Киев лишь иногда изображает готовность к переговорам, но на деле не предпринимает для этого никаких шагов.

Сальдо подчеркнул, что такие заявления – лишь попытка отвлечь внимание от ситуации на фронте и выиграть время для наращивания вооружений.

Также глава Херсонской области отметил, что при нацистах уничтожение людей происходило цинично и в основном в лагерях смерти, а киевский режим сегодня создает условия для гибели людей повсеместно.