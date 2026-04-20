Москва20 апрВести.Киевский режим обманными способами уговаривает жителей находящегося под контролем Вооруженных сил Украины (ВСУ) Херсона выехать из города, а затем бросает их на произвол судьбы и не оказывает им никакой помощи, заявил губернатор Херсонской области Владимир Садьдо в интервью РИА Новости.
Киевский режим силком их выталкивает и различными обманными методами, манипуляциями заманивает их на выезд из Херсона и других населенных пунктов правого берега, а потом бросает их, никакой помощи не оказывает там, куда люди выезжаютприводит РИА Новости слова Сальдо
Херсонская область входит в состав России, расположена в нижнем течении Днепра, омывается Азовским и Черным морями.
Российские войска освободили 76% земель Херсонской области. Часть области на правобережье Днепра, в том числе город Херсон, удерживают ВСУ.