Москва31 мая Вести.Жители подконтрольного Вооруженным силам Украины (ВСУ) Херсона и других населенных пунктов правобережья Днепра вынуждены терпеть системное мародерство со стороны украинских военнослужащих, заявил губернатор Херсонской области Владимир Сальдо в интервью ТАСС.

Жители Херсона и пригородов, возвращаясь домой, обнаруживают, что их жилье занято украинскими военными или передано боевикам через местных "назначенцев".

По словам Сальдо, мародеры забирают все - от домов и машин до бытовой техники, генераторов и сельхозтехники.

Мародерство на правобережье приняло системный характер. Вначале выносили все, что можно быстро забрать вручную. Сейчас чаще речь идет о занятии домов и квартир, вывозе имущества, использовании частного жилья под размещение военных. Главная проблема в том, что у людей почти нет защиты. Жаловаться тем, кто сам прикрывает военных, бессмысленно. Поэтому многие молчат, терпят или пытаются уехать приводит ТАСС слова Сальдо

Мирное население Херсона, находящегося под контролем Киева, не имеет законных способов защиты от противоправных действий украинских военных, подчеркнул губернатор.

Украинский военнопленный Роман Киряков заявил, что в рядах ВСУ поощряются мародерство, употребление наркотиков, изнасилования и убийство мирных жителей.