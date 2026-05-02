ВСУ постоянно расширяют террор с воздуха против жителей Херсонской области

Сальдо: Украина расширяет дроновый террор против жителей Херсонской области ВСУ постоянно расширяют террор с воздуха против жителей Херсонской области

Москва2 мая Вести.Губернатор Херсонской области Владимир Сальдо заявил, что ВСУ постоянно расширяют дроновый террор против жителей региона. Его слова передает ТАСС.

Российские подразделения РЭБ, сотрудники службы безопасности и спасатели предотвращают эту угрозу каждый день.

Украина постоянно расширяет террор с воздуха против мирных людей отметил Сальдо

Он пояснил, что ВСУ используют разведывательные и FPV-дроны, сбрасывают боеприпасы на гражданские автомобили, жилые дома, социальные объекты и бригады СМП.