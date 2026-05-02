Москва2 маяВести.Губернатор Херсонской области Владимир Сальдо заявил, что ВСУ постоянно расширяют дроновый террор против жителей региона. Его слова передает ТАСС.
Российские подразделения РЭБ, сотрудники службы безопасности и спасатели предотвращают эту угрозу каждый день.
Украина постоянно расширяет террор с воздуха против мирных людейотметил Сальдо
Он пояснил, что ВСУ используют разведывательные и FPV-дроны, сбрасывают боеприпасы на гражданские автомобили, жилые дома, социальные объекты и бригады СМП.