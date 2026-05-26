Москва26 мая Вести.Боевики ВСУ в последние дни пытаются атаковать транспорт и дорожную инфраструктуру в Херсонской области. Об этом пишет губернатор региона Владимир Сальдо в Telegram-канале.

В последние дни фиксируются попытки противника атаковать транспорт и дорожную инфраструктуру, в том числе на отдельных участках дорог говорится в сообщении Сальдо

Губернатор уточнил, что его коллега, глава Запорожской области Евгений Балицкий, ранее говорил об аналогичной ситуации в его регионе. Для атак противник использует беспилотники и целенаправленно наносит удары по гражданским автомобилям и объектам инфраструктуры.