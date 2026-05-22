В Херсонской области от удара беспилотника пострадали два пенсионера

Два человека ранены во время атак БПЛА в Херсонской области В Херсонской области от удара беспилотника пострадали два пенсионера

Москва22 мая Вести.За сутки в Херсонской области в результате атак беспилотников ВСУ ранены два пожилых человека и повреждены автомобили. Об этом сообщил губернатор Херсонской области Владимир Сальдо.

Сегодня утром в Раденске Алешкинского округа украинский дрон атаковал гражданский автомобиль рядом со зданием почты. Пострадали мужчины 1943 и 1946 года рождения. Несмотря на сохраняющуюся дроновую опасность, медики предпринимают всё возможное, чтобы помочь раненым написал губернатор в мессенджере МАХ

Также во время обстрелов были повреждены легковые автомобили в Каланчаке и Таврийском.