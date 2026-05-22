Москва22 маяВести.За сутки в Херсонской области в результате атак беспилотников ВСУ ранены два пожилых человека и повреждены автомобили. Об этом сообщил губернатор Херсонской области Владимир Сальдо.
Сегодня утром в Раденске Алешкинского округа украинский дрон атаковал гражданский автомобиль рядом со зданием почты. Пострадали мужчины 1943 и 1946 года рождения. Несмотря на сохраняющуюся дроновую опасность, медики предпринимают всё возможное, чтобы помочь раненымнаписал губернатор в мессенджере МАХ
Также во время обстрелов были повреждены легковые автомобили в Каланчаке и Таврийском.