Два жителя Херсонской области пострадали при обстреле со стороны ВСУ

Москва10 мая Вести.В Херсонской области в результате обстрелов со стороны Вооруженных сил Украины 9 и 10 мая пострадали два человека. Об этом сообщил губернатор региона Владимир Сальдо.

Обоими пострадавшими стали мужчины.

В пгт Горностаевка при обстреле ранен мужчина 1964 года рождения. … В селе Каиры Горностаевского округа пострадал мужчина 1985 года рождения написал Сальдо в MAX

Глава области отметил, что у обоих зафиксированы минно-взрывные травмы, а также множественные осколочные ранения. У второго также тяжелые травмы.

Были повреждены жилые дома, административные здания, складское помещение и школа. Также ущерб нанесен линии электропередач.