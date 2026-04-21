За прошедшие сутки 2 мирных херсонцев пострадали при украинских атаках

За прошедшие сутки 2 мирных жителя Херсонской области пострадали при атаках ВСУ За прошедшие сутки 2 мирных херсонцев пострадали при украинских атаках

Москва21 апр Вести.За прошедшие сутки двое мирных жителей Херсонской области пострадали в результате украинских атаках. Об этом рассказал губернатор региона Владимир Сальдо.

В Великой Лепетихе удары беспилотников ранили замглавы округа Дмитрия Толчеева. Находится на лечении в Генической ЦРБ, возможна транспортировка в Крымскую республиканскую больницу. В селе Коробки … при обстреле жилого сектора ранен мужчина 1983 г.р. Госпитализирован в Каховскую ЦРБ написал Сальдо в своем канале в мессенджере MAX

В результате вражеских атак повреждены многоквартирный дом в Новой Каховке, неэксплуатируемое здание детского сада в Голой Пристани, магазин в Каховке, административное здание в Виноградове, хозпостройка и частный дом в Бехтерах, неэксплуатируемый частный дом в Алексеевке, частный дом в Гладковке.