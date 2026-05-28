Москва28 маяВести.За прошедшие сутки в результате атак Вооруженных сил Украины на Херсонскую область ранения получили два мирных жителя. Об этом сообщил в своем Telegram-канале губернатор региона Владимир Сальдо.
Мужчина 1961 года рождения пострадал при ударе беспилотника на трассе между Любимовкой и Каховкой.
В Новой Маячке Алешкинского МО в результате атаки БПЛА на легковой автомобиль пострадал мужчина 1970 года рожденияотмечается в сообщении
От атак противника также пострадали дома, Дом культуры и машины в регионе. В Чулаковском лесничестве произошел лесной пожар.