Москва19 маяВести.В Херсонской области за прошедшие сутки от ударов беспилотников ВСУ ранены три местных жителя и повреждены торговые здания и частные дома. Об этом написал в мессенджере МАХ губернатор Херсонской области Владимир Сальдо.
За прошедшие сутки террористические атаки киевского режима ранили троих мирных жителей Херсонской областиговорится в сообщении
В Великих Копанях мужчина госпитализирован с контузией и осколочным ранением. В Каховке при сбросе боеприпаса с беспилотника ранен местный житель. Он госпитализирован в Каховскую ЦРБ. В районе Рыково удар БПЛА повредил две автоцистерны для сжиженного газа, в результате еще один мужчина получил ожоги. Медицинскую помощь ему оказали на месте
Обстрелы и удары БПЛА ВСУ повредили здание торгового назначения в Гладковке, частные жилые дома в Антоновке, Ольгино, Гладковке и Чернянке, административное здание в Скадовске, торговое здание в Виноградове, неэксплуатируемое административное здание в Раденске, легковой автомобиль в Каховке и спецавтомобиль в Тавричанке.