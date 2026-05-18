Три жителя Херсонской области погибли после атаки беспилотников ВСУ В Херсонской области ранен глава Скадовского округа

Москва18 мая Вести.После обстрелов беспилотниками ВСУ в Херсонской области погибли три человека, повреждены жилые дома и социальные объекты. Об этом в своем официальном канале в мессенджере МАХ сообщил губернатор Херсонской области Владимир Сальдо.

В период с 15 по 17 мая враг нанёс массированные удары по Херсонской области. Три мирных жителя убито, ранен глава Скадовского МО Александр Дудка говорится в сообщении

Как отметил глава региона обстрелы и удары БПЛА повредили жилые дома в Алешках, Антоновке, Алексеевке, Великой Лепетихе, Великих Копанях, Виноградове, Долматовке, Круглоозёрке и Скадовске. Повреждены детские сады в Костогрызово и Раденске, дом культуры в Малых Копанях, элеватор в Братолюбовке, а также складские помещения в Железном Порту, Каховке и Каланчаке. К счастью, во время этих инцидентов никто не пострадал.

Атакам беспилотников подверглись и другие населенные пункты, но подробной информации о разрушениях не приводится.