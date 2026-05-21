Москва21 маяВести.Губернатор Херсонской области Владимир Сальдо сообщил о гибели за прошедшие сутки одного человека и двух пострадавших в результате атаки беспилотников ВСУ.
В Софиевке Каховского округа беспилотник атаковал автомобиль. Погиб мужчина 1986 года рождениянаписал глава региона в мессенджере МАХ
Ещё один мужчина получил множественные осколочные ранения и был госпитализирован в Новотроицкую ЦРБ. В Великой Лепетихе ранена женщина. С осколочными ранениями она доставлена в Великолепетихскую больницу.
В Михайловке Скадовского округа от удара беспилотника повреждено здание школы, где в этот момент находились учащиеся. Эвакуирован 171 человек, в том числе 123 ребёнка. Пострадавших нет.
В результате атак также повреждены жилые дома в других населенных пунктах Херсонской области.