В Херсонской области погиб один человек и двое пострадали из-за атак БПЛА

Москва21 мая Вести.Губернатор Херсонской области Владимир Сальдо сообщил о гибели за прошедшие сутки одного человека и двух пострадавших в результате атаки беспилотников ВСУ.

В Софиевке Каховского округа беспилотник атаковал автомобиль. Погиб мужчина 1986 года рождения написал глава региона в мессенджере МАХ

Ещё один мужчина получил множественные осколочные ранения и был госпитализирован в Новотроицкую ЦРБ. В Великой Лепетихе ранена женщина. С осколочными ранениями она доставлена в Великолепетихскую больницу.

В Михайловке Скадовского округа от удара беспилотника повреждено здание школы, где в этот момент находились учащиеся. Эвакуирован 171 человек, в том числе 123 ребёнка. Пострадавших нет.

В результате атак также повреждены жилые дома в других населенных пунктах Херсонской области.