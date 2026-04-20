Замглавы Великолепетихского м.о. Толчеев ранен в результате атаки дронов ВСУ Замглавы Великолепетихского м.о. Толчеев ранен в результате украинской атаки

Москва20 апр Вести.Украинские боевики атаковали Великую Лепетиху, в результате вражеской агрессии ранения получил заместитель главы округа Дмитрий Толчеев. Об этом рассказал губернатор Херсонской области Владимир Сальдо.

Враг нанес удар беспилотниками по жилому сектору утром 20 апреля.

По предварительным данным, в атаке было задействовано не менее 3 дронов. С тяжелыми ранениями Дмитрия Сергеевича экстренно доставили в Геническую ЦРБ, где ему оказывается вся необходимая помощь написал Сальдо в своем канале в мессенджере MAX

Губернатор отметил, что Толчеев помогает жителям, находящимся в непростых условиях, занимается улучшением округа и работает на благо своей земли.