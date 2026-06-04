Сальдо: житель Херсонской области погиб при ударе БПЛА по трактору

При атаке ВСУ на Херсонскую область погиб мирный житель Сальдо: житель Херсонской области погиб при ударе БПЛА по трактору

Москва4 июн Вести.За минувшие сутки киевские боевики снова атаковали гражданскую инфраструктуру Херсонской области. Один человек погиб, сообщил в MAX губернатор Владимир Сальдо.

В Бехтерах Голопристанского округа в результате удара беспилотника по трактору погиб мужчина 1966 года рождения говорится в сообщении

В Алешках под удар беспилотника попала территория центральной районной больницы, никто не пострадал. В Горностаевке при ударе FPV-дрона по административному зданию ЖКХ повреждения получили окно и часть стены здания.

В Великой Лепетихе пострадал жилой дом, в Великих Копанях - хозяйственная постройка. В Петропавловке поврежден легковой автомобиль, в Брилевке - грузовой автомобиль. Никто не пострадал.

Всего за минувшие сутки ВСУ выпустили по населенным пунктам левобережья 91 беспилотник.