Москва4 июнВести.За минувшие сутки киевские боевики снова атаковали гражданскую инфраструктуру Херсонской области. Один человек погиб, сообщил в MAX губернатор Владимир Сальдо.
В Бехтерах Голопристанского округа в результате удара беспилотника по трактору погиб мужчина 1966 года рожденияговорится в сообщении
В Алешках под удар беспилотника попала территория центральной районной больницы, никто не пострадал. В Горностаевке при ударе FPV-дрона по административному зданию ЖКХ повреждения получили окно и часть стены здания.
В Великой Лепетихе пострадал жилой дом, в Великих Копанях - хозяйственная постройка. В Петропавловке поврежден легковой автомобиль, в Брилевке - грузовой автомобиль. Никто не пострадал.
Всего за минувшие сутки ВСУ выпустили по населенным пунктам левобережья 91 беспилотник.