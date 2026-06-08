Москва8 июнВести.С 5 по 8 июня в результате атак украинских боевиков пострадали шесть мирных жителей Херсонской области, еще один погиб. Об этом губернатор Владимир Сальдо сообщил в Telegram-канале.
В Долматовке Голопристанского МО удар беспилотника по гражданскому автомобилю убил мужчину 1970 года рождения и тяжело ранил мужчину 1975 года рожденияговорится в сообщении
Еще один мужчина 1955 года рождения пострадал при сбросе боеприпаса с дрона в Таврийске.
На автодороге Горностаевка — Великая Лепетиха вражеский беспилотник ударил по легковому автомобилю. Ранена девочка 2011 года рождения.
Женщина 1947 года рождения и мужчина 1979 года рождения пострадали при сбросе снаряда с дрона на легковой автомобиль в районе станции Заветная Каховского МО.
Еще один мужчина 1954 года рождения был ранен при сбросе боеприпаса с БПЛА в Малой Лепетихе.