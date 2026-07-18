За сутки от ударов ВСУ по Херсонской области один человек погиб, 8 пострадали

За сутки от ударов ВСУ по Херсонской области погиб человек, еще 8 пострадали За сутки от ударов ВСУ по Херсонской области один человек погиб, 8 пострадали

Москва18 июл Вести.За прошедшие сутки в Херсонской области одна мирная жительница погибла, еще 8 человек пострадали в результате атак украинских боевиков. Об этом сообщил губернатор региона Владимир Сальдо.

В Голой Пристани в результате атаки БПЛА погибла женщина 1940 г.р. В Великих Копанях … пострадали женщина 1968 г.р. и мужчина 1965 г.р. Также ранен местный житель 1983 г.р. Два человека находятся в больнице, один от госпитализации отказался написал он в своем канале в мессенджере МАХ

В Виноградове украинский дрон атаковал легковушку — пострадал мужчина 1968 г.р. В Каховке ранен мужчина 1970 г.р., в Скадовске — женщина 1958 г.р.; в Великой Лепетихе — мужчина 1955 г.р.; в Алешках тяжело ранен мужчина 1976 г.р. Все пятеро также были госпитализированы в медицинские учреждения.

Повреждения жилых домов, магазинов, автомобилей, объектов связи и инфраструктуры зафиксированы в Алешках, Брилёвке, Великих Копанях, Виноградове, Ивановке, Каховке, Каланчаке, Новой Каховке, Новой Маячке, Новопокровке, Новотроицком, Приморском, Раздольном, Скадовске и Чаплинке.