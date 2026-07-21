В Херсонской области в результате атак ВСУ за сутки погиб один человек, 7 ранены

Жительница Херсонской области погибла при атаке БПЛА В Херсонской области в результате атак ВСУ за сутки погиб один человек, 7 ранены

Москва21 июл Вести.Губернатор Херсонской области Владимир Сальдо сообщил о жертвах и пострадавших в результате украинских атак за прошедшие сутки.

С 20 по 21 июля из-за вражеских атак погибла одна мирная жительница Херсонской области, семь человек получили ранения написал он в мессенджере MAX

По информации губернатора, женщина 1986 года рождения погибла при ударе беспилотника в селе Великие Копани Алешкинского округа.

В ходе другой атаки там же пострадал мужчина 1960 года рождения. Он госпитализирован в Скадовскую центральную районную больницу.

Еще двух женщин, 1973 и 1998 годов рождения, беспилотник атаковал на дороге между населенными пунктами Клины и Виноградово. Их отвезли в Скадовскую больницу с минно-взрывными травмами.

В селе Великая Лепетиха в результате удара БПЛА пострадала женщина 1999 года рождения. Ее госпитализировали в Геническую райбольницу.

Мужчина 1992 года рождения атакован беспилотником между Виноградово и Тарасовкой, мужчина 1960 года рождения, водитель грузового автомобиля, – на дороге между Чаплинкой и Каховкой, в районе Каменки, а мужчина 1954 года рождения – в Алешках. Все раненые госпитализированы.

В ряде населенных пунктов Херсонской области зафиксированы повреждения инфраструктуры и имущества, добавил Сальдо.