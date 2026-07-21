Москва21 июлВести.Губернатор Херсонской области Владимир Сальдо сообщил о жертвах и пострадавших в результате украинских атак за прошедшие сутки.
С 20 по 21 июля из-за вражеских атак погибла одна мирная жительница Херсонской области, семь человек получили ранениянаписал он в мессенджере MAX
По информации губернатора, женщина 1986 года рождения погибла при ударе беспилотника в селе Великие Копани Алешкинского округа.
В ходе другой атаки там же пострадал мужчина 1960 года рождения. Он госпитализирован в Скадовскую центральную районную больницу.
Еще двух женщин, 1973 и 1998 годов рождения, беспилотник атаковал на дороге между населенными пунктами Клины и Виноградово. Их отвезли в Скадовскую больницу с минно-взрывными травмами.
В селе Великая Лепетиха в результате удара БПЛА пострадала женщина 1999 года рождения. Ее госпитализировали в Геническую райбольницу.
Мужчина 1992 года рождения атакован беспилотником между Виноградово и Тарасовкой, мужчина 1960 года рождения, водитель грузового автомобиля, – на дороге между Чаплинкой и Каховкой, в районе Каменки, а мужчина 1954 года рождения – в Алешках. Все раненые госпитализированы.
В ряде населенных пунктов Херсонской области зафиксированы повреждения инфраструктуры и имущества, добавил Сальдо.