В Херсонской области при атаках ВСУ погибли 4 человека, 23 жителя пострадали

При атаках ВСУ в Херсонской области погибли четыре мирных жителя В Херсонской области при атаках ВСУ погибли 4 человека, 23 жителя пострадали

Москва13 июл Вести.При атаках Вооруженных сил Украины в Херсонской области с 10 по 13 июля несовместимые с жизнью травмы получили четыре человека, еще 23 мирных жителя пострадали. Об этом сообщил губернатор Владимир Сальдо в мессенджере MAX.

В результате удара беспилотника в Алешках погибла женщина 1965 года рождения. Также пострадал мужчина 1970 года рождения.

В Бабино Верхнерогачикского МО атака дрона убила мужчину, личность которого устанавливается. Кроме того, пострадал ребенок 2010 г.р. Он госпитализирован в Верхнерогачикскую ЦРБ отмечается в сообщении

Еще один мужчина погиб при ударе дрона по грузовику в Новоалексеевке Генического МО.

При минометном обстреле в Раденске Алешкинского МО несовместимые с жизнью травмы получил мужчина. Также травмы получила женщина.

Мальчик 2009 года рождения получил ранения при ударе беспилотника в Малых Копанях.

В Костогрызово беспилотный летательный аппарат ударил по легковушке. Пострадали женщина и мужчина.

При атаках БПЛА в Великих Копанях ранило женщин 1976 года рождения и мужчин 1994, 1955 и 1989 годов рождения. В Виноградово пострадали три женщины и мужчина.

В Юбилейном пострадала женщина 1962 г.р., в Новой Каховке — женщина 1983 г.р., в Чкалово — мужчины 1993 и 1977 г.р., в Раздольном — мужчина 1972 г.р., в Новой Збурьевке — женщина 1952 г.р., в Горностаевке — мужчина 1974 г.р., в Подлесном — женщина 1956 г.р., на трассе Великие Копани — Раденск — мужчина 1987 г.р. отмечается в сообщении

Помимо этого, при атаках противника повредилась инфраструктура и имущество в населенных пунктах региона. Под ударами оказались жилые дома, машины, учреждения культуры, рынок, станция скорой помощи, автомобили экстренных служб и сельхозугодья.