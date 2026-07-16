В Херсонской области 3 мирных жителя погибли, еще 3 ранены после атак дронов ВСУ

В Херсонской области 3 мирных жителя погибли, еще 3 ранены после атак ВСУ В Херсонской области 3 мирных жителя погибли, еще 3 ранены после атак дронов ВСУ

Москва16 июл Вести.В Херсонской области 3 мирных жителя погибли, еще 3 получили ранения после атак украинских беспилотников. Об этом сообщил губернатор региона Владимир Сальдо.

В Великих Копанях удар БПЛА по легковому автомобилю привел к гибели женщины 1989 г.р. В Красном Яре … атака беспилотника на грузовой автомобиль привела к гибели мужчины 1970 г.р. Также загорелось поле сельскохозяйственных культур. В Новом Этапе … в результате удара БПЛА по грузовому автомобилю погиб человек. Его личность устанавливается написал он в своем канале в мессенджере МАХ

В Алешках враг обстрелял жилой сектор — пострадала женщина 1973 г.р. В Великих Копанях после воздушных атак ранения получили мужчины 2000 и 2003 гг. р. Всем пострадавшим оказывается необходимая медицинская помощь.