В Херсонской области женщина погибла, еще 6 человек пострадали после ударов ВСУ

В Херсонской области женщина погибла, еще 6 человек ранены после ударов ВСУ В Херсонской области женщина погибла, еще 6 человек пострадали после ударов ВСУ

Москва15 июл Вести.За прошедшие сутки мирная жительница Херсонской области погибла, еще 6 человек получили ранения в результате ударов украинских боевиков. Об этом сообщил губернатор региона Владимир Сальдо.

В Алешках удар БПЛА по жилому сектору унес жизнь женщины 1956 г.р. В Малой Лепетихе … при атаке беспилотника ранения получила женщина 1969 г.р… На 493-м км трассы Р-280 "Новороссия" удар БПЛА по грузовому автомобилю привел к ранению трех мужчин написал он в своем канале в мессенджере МАХ

В Таврийске пострадал мужчина 1976 г.р., в Горностаевке — мужчина 1970 г.р.

Повреждения инфраструктуры и имущества зафиксированы в Антоновке, Великой Благовещенке, Великих Копанях, Гладковке, Каменке, Каховке, Новой Каховке, Новотроицком, Петропавловке, Рубановке, Скадовске, Юбилейном и Чаплинке.