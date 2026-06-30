В Херсонской области после ударов Украины погиб один мирный житель

Один мирный житель Херсонской области погиб из-за атак ВСУ В Херсонской области после ударов Украины погиб один мирный житель

Москва30 июн Вести.В Херсонской области за прошедшие сутки погиб один человек из числа гражданского населения. Это произошло в результате ударов Украины, о чем сообщает губернатор региона Владимир Сальдо.

Согласно приведенным главой области сведениям, погибшим стал житель Старой Збурьевки 1976 года рождения.

За последние сутки в результате обстрелов и ударов БПЛА со стороны киевского режима погиб один человек написал Сальдо в MAX

Также нанесен ущерб инфраструктуре и имуществу в 12 населенных пунктах Херсонской области, заключил губернатор.