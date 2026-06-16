Москва16 июнВести.За последние сутки один человек погиб и один пострадал в результате атак со стороны Украины на Херсонскую область. Об этом сообщил глава региона Владимир Сальдо.
За последние сутки вследствие киевской агрессии погиб один мирный житель Херсонской области, еще один человек ранен… Всего за сутки зафиксировано 7 обстрелов и 138 ударов БПЛА по территориинаписал губернатор в мессенджере MAX
Под ударом ВСУ оказался населенный пункт Костогрызово Алешкинского района. Противник атаковал его с применением БПЛА. Смертельные ранения получил мужчина 2001 года рождения.
Один мирный житель 1947 года рождения пострадал при атаке в Малой Лепетихе Великолепетихского района. Его госпитализировали с минно-взрывной травмой и осколочными ранениями.
Ущерб нанесен, в том числе, зданию АЗС, автомобилям, газопроводу и электроподстанции.