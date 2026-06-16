Один житель Херсонской области погиб и один пострадал при атаках ВСУ за сутки

За сутки при атаках ВСУ погиб один житель Херсонской области, еще один ранен Один житель Херсонской области погиб и один пострадал при атаках ВСУ за сутки

Москва16 июн Вести.За последние сутки один человек погиб и один пострадал в результате атак со стороны Украины на Херсонскую область. Об этом сообщил глава региона Владимир Сальдо.

За последние сутки вследствие киевской агрессии погиб один мирный житель Херсонской области, еще один человек ранен… Всего за сутки зафиксировано 7 обстрелов и 138 ударов БПЛА по территории написал губернатор в мессенджере MAX

Под ударом ВСУ оказался населенный пункт Костогрызово Алешкинского района. Противник атаковал его с применением БПЛА. Смертельные ранения получил мужчина 2001 года рождения.

Один мирный житель 1947 года рождения пострадал при атаке в Малой Лепетихе Великолепетихского района. Его госпитализировали с минно-взрывной травмой и осколочными ранениями.

Ущерб нанесен, в том числе, зданию АЗС, автомобилям, газопроводу и электроподстанции.