Москва24 июлВести.Три мирных жителя погибли и 12 пострадали за последние сутки из-за атак ВСУ в Херсонской области, сообщил губернатор региона Владимир Сальдо.
В Алешках в результате удара БПЛА погиб мужчина 1965 года рождения. При обстрелах в этом населенном пункте пострадали три женщины и мужчина. Все они госпитализированы в районную больницу.
За последние сутки из-за террористических атак киевского режима погибли три мирных жителя Херсонской области, 12 человек пострадалинаписал Сальдо в MAX
В Раденске и Родном при подрывах на минах погибли мужчины 1970 и 1991 годов рождения, сообщил глава региона.
В Великих Копанях удар беспилотника пришелся по мусоровозу. Пострадали двое мужчин, помощь им была оказана на месте.
В Костогрызово при атаке БПЛА противника пострадали три человека. Они от госпитализации отказались.
Еще три человека были ранены на трассе Р-280, в районе Нового Мира. Там, по словам Сальдо, удар дрона ВСУ пришелся по легковому автомобилю.