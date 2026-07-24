В Херсонской области из-за атак ВСУ за сутки погибли 3 человека и 12 пострадали

Три человека погибли и 12 пострадали в Херсонской области от атак ВСУ за сутки В Херсонской области из-за атак ВСУ за сутки погибли 3 человека и 12 пострадали

Москва24 июл Вести.Три мирных жителя погибли и 12 пострадали за последние сутки из-за атак ВСУ в Херсонской области, сообщил губернатор региона Владимир Сальдо.

В Алешках в результате удара БПЛА погиб мужчина 1965 года рождения. При обстрелах в этом населенном пункте пострадали три женщины и мужчина. Все они госпитализированы в районную больницу.

За последние сутки из-за террористических атак киевского режима погибли три мирных жителя Херсонской области, 12 человек пострадали написал Сальдо в MAX

В Раденске и Родном при подрывах на минах погибли мужчины 1970 и 1991 годов рождения, сообщил глава региона.

В Великих Копанях удар беспилотника пришелся по мусоровозу. Пострадали двое мужчин, помощь им была оказана на месте.

В Костогрызово при атаке БПЛА противника пострадали три человека. Они от госпитализации отказались.

Еще три человека были ранены на трассе Р-280, в районе Нового Мира. Там, по словам Сальдо, удар дрона ВСУ пришелся по легковому автомобилю.