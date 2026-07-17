За сутки от ударов ВСУ 3 мирных жителя Херсонской области погибли, 7 пострадали

За сутки от ударов ВСУ погибли 3 жителя Херсонской области, еще 7 пострадали За сутки от ударов ВСУ 3 мирных жителя Херсонской области погибли, 7 пострадали

Москва17 июл Вести.За прошедшие сутки 3 мирных жителя Херсонской области погибли, еще 7 пострадали в результате атак украинских боевиков. Об этом сообщил губернатор региона Владимир Сальдо.

В Тарасовке … удар БПЛА по легковому автомобилю унес жизнь мужчины 1966 г.р. В Великих Копанях … атаки беспилотников убили двух мужчин, их личности устанавливается. Ранения получили мужчины 1968 и 1994 гг.р. написал Сальдо в своем канале в мессенджере МАХ

В Цукурах от удара БПЛА ранены мужчин 2004 и 1981 гг.р., в Алешках — мужчины 1961, 2003 и 1971 гг.р.

Шестеро пострадавших были госпитализированы, еще одному помощь оказали на месте.

Повреждения инфраструктуры и имущества зафиксированы в Алешках, Балтазаровке, Великих Копанях, Великой Лепетихе, Виноградове, Долматовке, Железном Порту, Каланчаке, Костогрызове, Круглоозерке, Новой Каховке, Новой Маячке, Новоалексеевке, Первоконстантиновке, Петропавловке, Раденске, Райском, Рогачёвке, Сиваше, Тарасовке, Чаплинке и Цукурах.