Москва19 июлВести.За прошедшие сутки в результате атак украинских беспилотников пострадали 4 мирных жителя Херсонской области. Об этом сообщил губернатор региона Владимир Сальдо.
В Великих Копанях удар беспилотника привел к ранению мужчины 1973 г.р. … В Великой Лепетихе в результате двух атак БПЛА пострадали мужчины 1950, 1970 и 1969 гг.р.написал он в своем канале в мессенджере МАХ
Все пострадавшие госпитализированы в медучреждения.
Повреждения инфраструктуры и имущества зафиксированы в Брилёвке, Великих Копанях, Великой Лепетихе, Виноградове, Григорьевке, Днепрянах, Железном Порту, Каховке, Каланчаке, Новой Каховке, Новой Маячке, Новоалександровке, Новоалексеевке, Петропавловке, Райском, Скадовске, Тарасовке, Чаплинке и Сиваше.