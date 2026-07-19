За сутки в результате атак ВСУ пострадали 4 мирных жителя Херсонской области

За сутки в результате агрессии ВСУ пострадали 4 жителя Херсонской области За сутки в результате атак ВСУ пострадали 4 мирных жителя Херсонской области

Москва19 июл Вести.За прошедшие сутки в результате атак украинских беспилотников пострадали 4 мирных жителя Херсонской области. Об этом сообщил губернатор региона Владимир Сальдо.

В Великих Копанях удар беспилотника привел к ранению мужчины 1973 г.р. … В Великой Лепетихе в результате двух атак БПЛА пострадали мужчины 1950, 1970 и 1969 гг.р. написал он в своем канале в мессенджере МАХ

Все пострадавшие госпитализированы в медучреждения.

Повреждения инфраструктуры и имущества зафиксированы в Брилёвке, Великих Копанях, Великой Лепетихе, Виноградове, Григорьевке, Днепрянах, Железном Порту, Каховке, Каланчаке, Новой Каховке, Новой Маячке, Новоалександровке, Новоалексеевке, Петропавловке, Райском, Скадовске, Тарасовке, Чаплинке и Сиваше.