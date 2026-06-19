Два мирных жителя Херсонской области пострадали за сутки от украинских атак

Два мирных жителя Херсонской области пострадали за сутки от атак ВСУ Два мирных жителя Херсонской области пострадали за сутки от украинских атак

Москва19 июн Вести.За прошедшие сутки в результате атак украинских боевиков ранения получили двое мирных жителей Херсонской области. Об этом сообщил губернатор региона Владимир Сальдо.

В Бехтерах … из-за FPV-дронов противника ранены два местных жителя. Оба доставлены в больницу, один в тяжелом состоянии написал он в своем канале в мессенджере МАХ

Вражеским ударам также подверглись Новоалексеевка, Новониколаевка, Костогрызово, Верхний Рогачик, Подо-Калиновка, Гладковка, Великие Копани, Новая Маячка, Алешки, Нечаево, Новая Збурьевка, Подстепное и Солонцы.

Там повреждены 2 грузовых и 1 легковой авто, два газопровода низкого давления, здание территориального отдела администрации Алешкинского округа, трактор, неэксплуатируемая автомобильная газозаправочная станция, 2 дома, хозпостройка, также на территории овощного рынка сгорел еще один грузовик.