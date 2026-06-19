Москва19 июнВести.За прошедшие сутки в результате атак украинских боевиков ранения получили двое мирных жителей Херсонской области. Об этом сообщил губернатор региона Владимир Сальдо.
В Бехтерах … из-за FPV-дронов противника ранены два местных жителя. Оба доставлены в больницу, один в тяжелом состояниинаписал он в своем канале в мессенджере МАХ
Вражеским ударам также подверглись Новоалексеевка, Новониколаевка, Костогрызово, Верхний Рогачик, Подо-Калиновка, Гладковка, Великие Копани, Новая Маячка, Алешки, Нечаево, Новая Збурьевка, Подстепное и Солонцы.
Там повреждены 2 грузовых и 1 легковой авто, два газопровода низкого давления, здание территориального отдела администрации Алешкинского округа, трактор, неэксплуатируемая автомобильная газозаправочная станция, 2 дома, хозпостройка, также на территории овощного рынка сгорел еще один грузовик.