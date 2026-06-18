Москва18 июнВести.За прошедшие сутки в результате атак украинских боевиков пострадали пять мирных жителей Херсонской области. Об этом сообщил губернатор региона Владимир Сальдо.
В Горностаевке в результате атаки БПЛА пострадала семейная пара — мужчина 1974-го и женщина 1978 гг.р… В Малых Копанях … в результате удара беспилотника ранены мужчина 1967-го и женщина 1970 гг.р... В Великой Кардашинке … [после] удара БПЛА по легковому автомобилю ранен мужчина 1962 года рождениянаписал он в своем канале в мессенджере МАХ
Всем пострадавшим была оказана необходимая медицинская помощь.
Всего за сутки зафиксировано 11 обстрелов и 126 ударов беспилотниками по региону, на трассе Р-280 «Новороссия» — 2 удара БПЛА.