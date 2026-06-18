Пять мирных жителей Херсонской области пострадали за сутки от украинских атак

Пять мирных жителей Херсонской области пострадали за сутки от атак ВСУ Пять мирных жителей Херсонской области пострадали за сутки от украинских атак

Москва18 июн Вести.За прошедшие сутки в результате атак украинских боевиков пострадали пять мирных жителей Херсонской области. Об этом сообщил губернатор региона Владимир Сальдо.

В Горностаевке в результате атаки БПЛА пострадала семейная пара — мужчина 1974-го и женщина 1978 гг.р… В Малых Копанях … в результате удара беспилотника ранены мужчина 1967-го и женщина 1970 гг.р... В Великой Кардашинке … [после] удара БПЛА по легковому автомобилю ранен мужчина 1962 года рождения написал он в своем канале в мессенджере МАХ

Всем пострадавшим была оказана необходимая медицинская помощь.

Всего за сутки зафиксировано 11 обстрелов и 126 ударов беспилотниками по региону, на трассе Р-280 «Новороссия» — 2 удара БПЛА.