Москва30 маяВести.За прошедшие сутки в результате обстрелов со стороны Вооруженных сил Украины пострадали шесть мирных жителей Херсонской области. Среди раненых - ребенок 2008 года рождения. Об этом сообщил губернатор региона Владимир Сальдо в своем Telegram-канале.
В районе Чонгара получил ранения мужчина 1968 года рождения. В селе Костогрызово Алешкинского округа в результате атаки БПЛА пострадали две женщины (1975 и 1966 годов рождения). В Малой Лепетихе ранен мужчина 1961 года рождения, получила повреждения легковая машина. В Великой Лепетихе пострадал подросток. На трассе Голая Пристань - Гладковка получил ранения мужчина 1964 года рождения, также повреждена машина.
Кроме того, под удары ВСУ попали Бехтеры, Великие Копани, Ивановка, Князе-Григорьевка, Новоалексеевка, Коробки, Костогрызово, Скадовск и Сокологорное.
Информация о результатах обстрелов в этих населенных пунктах уточняется.