За последние сутки при атаках ВСУ пострадали 8 жителей Херсонской области

Восемь жителей Херсонской области получили ранения при атаках ВСУ за сутки За последние сутки при атаках ВСУ пострадали 8 жителей Херсонской области

Москва1 июл Вести.За последние 24 часа в результате атак со стороны Украины ранения различной степени тяжести получили восемь мирных жителей Херсонской области, сообщил губернатор Владимир Сальдо.

За последние сутки из-за террористических атак киевского режима пострадали восемь мирных жителей Херсонской области… Из-за повреждений электросетей без света частично остаются населенные пункты Генического, Новотроицкого и Каланчакского округов рассказал глава региона в мессенджере MAX

Легкие ранения получил мужчина 1976 года рождения при ударе БПЛА в Раденске Алешкинского муниципального округа, ему была оказана помощь на месте. Также госпитализация не потребовалась пострадавшему 1989 года рождения после атаки вражеского дрона на грузовик в Чаплинке.

Еще один БПЛА противника нанес удар в Новой Збруевке, там пострадала женщина, ее поместили в стационар Скадовской больницы.

В Нижнем Рогачике осколки беспилотника посекли мужчину, в Гладовке пострадали мужчина и женщина, все госпитализированы.

На трассе М-17 удар БПЛА пришелся по машине, ранены два человека, один доставлен в ЦРБ.