Москва4 июлВести.В Херсонской области за последние 24 часа в результате атак со стороны Украины ранения различной степени тяжести получили 9 взрослых и 2 детей. Об этом сообщил губернатор Владимир Сальдо.
Одиннадцать мирных жителей пострадали за минувшие сутки в результате вражеских атак, среди них двое детейнаписал глава региона в мессенджере МАХ
Мужчина 1993 года рождения пострадал на дороге Павловка – Строгановка, там ВСУ ударили по легковой машине с применением БПЛА.
Еще один дрон атаковал грузовик в районе населенного пункта Григорьевка, ранения получил мирный житель 1977 года рождения.
Два человека были ранены в Великой Лепетихе и Костогрызове.
Мужчина, девочка и мальчик попали под удар противника в Малых Копанях.