За сутки в Херсонской области при атаках ВСУ пострадали 11 человек

За сутки в Херсонской области при атаках ВСУ пострадали 9 взрослых и 2 детей За сутки в Херсонской области при атаках ВСУ пострадали 11 человек

Москва4 июл Вести.В Херсонской области за последние 24 часа в результате атак со стороны Украины ранения различной степени тяжести получили 9 взрослых и 2 детей. Об этом сообщил губернатор Владимир Сальдо.

Одиннадцать мирных жителей пострадали за минувшие сутки в результате вражеских атак, среди них двое детей написал глава региона в мессенджере МАХ

Мужчина 1993 года рождения пострадал на дороге Павловка – Строгановка, там ВСУ ударили по легковой машине с применением БПЛА.

Еще один дрон атаковал грузовик в районе населенного пункта Григорьевка, ранения получил мирный житель 1977 года рождения.

Два человека были ранены в Великой Лепетихе и Костогрызове.

Мужчина, девочка и мальчик попали под удар противника в Малых Копанях.