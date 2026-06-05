Москва5 июнВести.За сутки в Херсонской области в результате атак со стороны Украины пострадали четыре человека. Об этом сообщил глава региона Владимир Сальдо.
За прошедшие сутки украинские террористы ранили четырех мирных жителей Херсонской области… Всего за сутки противник выпустил по населенным пунктам левобережья 171 беспилотникнаписал губернатор в мессенджере MAX
Мужчина 1974 года рождения получил ранения при ударе вражеского дрона по мопеду в Голой пристани. Еще один мирный житель пострадал при атаке беспилотника на автозаправку в Скадовске. В Любимовке противника попал по гражданской машине, двое раненых доставлены в больницу.