Четыре человека пострадали при атаках со стороны Украины на Херсонскую область

В Херсонской области за сутки при атаках ВСУ ранения получили четыре человека Четыре человека пострадали при атаках со стороны Украины на Херсонскую область

Москва5 июн Вести.За сутки в Херсонской области в результате атак со стороны Украины пострадали четыре человека. Об этом сообщил глава региона Владимир Сальдо.

За прошедшие сутки украинские террористы ранили четырех мирных жителей Херсонской области… Всего за сутки противник выпустил по населенным пунктам левобережья 171 беспилотник написал губернатор в мессенджере MAX

Мужчина 1974 года рождения получил ранения при ударе вражеского дрона по мопеду в Голой пристани. Еще один мирный житель пострадал при атаке беспилотника на автозаправку в Скадовске. В Любимовке противника попал по гражданской машине, двое раненых доставлены в больницу.