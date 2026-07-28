Два мирных жителя Херсонской области получили ранения при атаках ВСУ

Два человека пострадали при атаках со стороны Украины в Херсонской области Два мирных жителя Херсонской области получили ранения при атаках ВСУ

Москва28 июл Вести.В Херсонской области в результате атак со стороны Украины пострадали молодой мужчина и пожилая женщина. Об этом сообщил глава региона Владимир Сальдо.

Под ударами противника оказались мирные жители населенных пунктов Семеновка и Новая Маячка.

В Семеновке удар БПЛА ранил мужчину 2001 г.р. Госпитализирован в Каховскую ЦРБ. В Новой Маячке при сбросе боеприпаса с БПЛА пострадала женщина 1957 г.р. Госпитализирована в Каланчакскую ЦРБ написал губернатор в мессенджере МАХ

Всего за последние сутки над регионом уничтожили 15 вражеских беспилотников. Взрывоопасные части сбитых БПЛА, рухнувшие на территории области, обезврежены саперами.