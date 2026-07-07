При минометном обстреле в Херсонской области ранены два мирных жителя

Два мирных жителя пострадали в Херсонской области за сутки При минометном обстреле в Херсонской области ранены два мирных жителя

Москва7 июл Вести.Два мирных жителя Херсонской области пострадали за минувшие сутки из-за атак ВСУ, сообщил губернатор Владимир Сальдо.

Кроме того, более чем в десяти населенных пунктах зафиксированы повреждения инфраструктуры и имущества, отметил он.

В минувшие сутки в результате террористических атак киевского режима пострадали два мирных жителя Херсонской области написал Сальдо в Telegram-канале

В Казачьих Лагерях в результате минометного обстрела пострадали женщина 1966 года рождения и мужчина 1962 года рождения, сообщил глава региона. Помощь им была оказана на месте.

Кроме того, без электроэнергии полностью или частично остаются 207 населенных пунктов. Энергетики продолжают восстановительные работы, проинформировал глава региона.

Ранее сегодня он сообщал, что в течение минувшей ночи силы ПВО и мобильные огневые группы отразили очередную массированную атаку ВСУ: над Херсонской областью было уничтожено 52 ударных БПЛА противника.