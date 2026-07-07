Москва7 июлВести.Два мирных жителя Херсонской области пострадали за минувшие сутки из-за атак ВСУ, сообщил губернатор Владимир Сальдо.
Кроме того, более чем в десяти населенных пунктах зафиксированы повреждения инфраструктуры и имущества, отметил он.
В минувшие сутки в результате террористических атак киевского режима пострадали два мирных жителя Херсонской областинаписал Сальдо в Telegram-канале
В Казачьих Лагерях в результате минометного обстрела пострадали женщина 1966 года рождения и мужчина 1962 года рождения, сообщил глава региона. Помощь им была оказана на месте.
Кроме того, без электроэнергии полностью или частично остаются 207 населенных пунктов. Энергетики продолжают восстановительные работы, проинформировал глава региона.
Ранее сегодня он сообщал, что в течение минувшей ночи силы ПВО и мобильные огневые группы отразили очередную массированную атаку ВСУ: над Херсонской областью было уничтожено 52 ударных БПЛА противника.