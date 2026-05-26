Москва26 маяВести.Губернатор Херсонской области Владимир Сальдо рассказал в своем Telegram-канале о преступлениях ВСУ.
Только за минувшие сутки от рук террористов погибли два человека, еще четыре получили ранения.
В Костогрызове Алешкинского МО удар БПЛА по жилому дому привел к гибели женщины 1963 года рождения и мужчины 1971 года рождениясказано в сообщении
Ранения получили жители Горностаевки, Тарасовки и села Великие Копани.
Также в результате обстрелов повреждены административное здание, дом культуры, жилые дома и автомобили.
Кроме того, враг обстрелял Алешки, Голую Пристань, Крынки, Подлесное, Пойму и Солонцы. Атакам беспилотников подверглись еще 19 населенных пунктов региона.