Сальдо: за сутки при атаках ВСУ пострадали два жителя Херсонской области

Два жителя Херсонской области пострадали при атаках ВСУ за сутки Сальдо: за сутки при атаках ВСУ пострадали два жителя Херсонской области

Москва15 июн Вести.В Херсонской области за сутки в результате атак со стороны Украины получили ранения два человека. Об этом сообщил глава региона Владимир Сальдо.

За прошедшие 24 часа из-за атак киевского режима пострадали два жителя Херсонской области написал губернатор в мессенджере MAX

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