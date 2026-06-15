Москва15 июнВести.В Херсонской области за сутки в результате атак со стороны Украины получили ранения два человека. Об этом сообщил глава региона Владимир Сальдо.
За прошедшие 24 часа из-за атак киевского режима пострадали два жителя Херсонской областинаписал губернатор в мессенджере MAX
Мужчина 1991 года рождения пострадал при взрыве ВОП в населенном пункте Новая Збруевка. Его доставили в больницу.
В Горноставке осколками посекло руки мирному жителю 1958 года рождения. Всю необходимую помощь ему оказали на месте.
Один украинский беспилотник атаковал Лазурное. В поселке повреждены продуктовый магазин, аптека, легковушка и отдел автозапчастей.