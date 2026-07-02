Один человек погиб и трое ранены в результате атак дронов в Херсонской области

В Херсонской области от атак БПЛА погиб один человек и трое ранены Один человек погиб и трое ранены в результате атак дронов в Херсонской области

Москва2 июл Вести.За прошедшие сутки на территории Херсонской области из-за атак беспилотников ВСУ погиб один человек и ранены трое. Также зафиксированы повреждения имущества и инфраструктуры Об этом в мессенджере МАХ сообщил губернатор области Владимир Сальдо.

В Новой Збурьевке Голопристанского МО атака БПЛА унесла жизнь мужчины 1971 года рождения говорится в сообщении

В Днепрянах Новокаховского округа ранения получил мужчина. Его госпитализировали в Новокаховскую больницу.

В Новой Збурьевке Голопристанского округа пострадал еще один мужчина, которого доставили в Скадовскую больницу.

В Каховке удар БПЛА привел к ранению еще одного человека, ему тоже потребовалась госпитализация.

Повреждения инфраструктуры и имущества зафиксированы в Великих Копанях, Великой Кардашинке, Горностаевке, Грушевке, Каланчаке, Каховке, Князе-Григорьевке, Любимовке, Новой Каховке, Новой Маячке, Питомнике, Приморском, Счастливом, Строгановке, Чаплинке и Червоном.

Кроме того, пока без электроэнергии остаются Алешкинский, Великолепетихский, Верхнерогачикский, Голопристанский, Ивановский, Каланчакский, Каховский и Нижнесерогозский округа.