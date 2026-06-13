Сальдо: один житель Херсонской области погиб при атаке БПЛА, еще пять пострадали

Один мирный житель погиб, пять пострадали при атаке БПЛА в Херсонской области Сальдо: один житель Херсонской области погиб при атаке БПЛА, еще пять пострадали

Москва13 июн Вести.Мирный житель Херсонской области погиб, еще пять пострадали в результате атак украинских дронов. Об этом сообщил в Telegram-канале губернатор Владимир Сальдо.

Погиб мужчина 1978 года рождения. Беспилотник влетел в грузовой автомобиль, в котором он находился.

В Нововладимировке Голопристанского округа в результате удара БПЛА по грузовому автомобилю погиб мужчина 1978 года рождения пишет Сальдо

В Раздольном Каховского округа дрон также ударил по грузовому автомобилю. Мужчина 1974 года рождения выжил, но был ранен, его госпитализировали.

Еще один мужчина 1967 года рождения пострадал в Великих Копанях Алешкинского округа. Он отказался от госпитализации.

Другой пострадавший 1962 года рождения был ранен в Голой Пристани. Его доставили в больницу.

В Чаплинске дрон атаковал грузовой автомобиль, мужчины 1963 и 1982 годов рождения госпитализированы.