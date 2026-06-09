Москва9 июнВести.За минувшие сутки в Херсонской области от атак украинских беспилотников погибли два мирных жителя, еще четыре человека получили ранения. Об этом сообщил губернатор региона Владимир Сальдо в своем Telegram-канале.
В минувшие сутки украинские террористы убили двух мирных жителей Херсонской области, четыре человека получили ранениянаписал Владимир Сальдо
В Скадовске дрон атаковал легковой автомобиль – погиб мужчина 1988 года рождения. в Великой Кардашинке на мине подорвался мужчина 1981 года рождения.
Ранения получили четыре человека: в Великих Копанях, Каланчаке и Великой Лепетихе. Все они госпитализированы.
В результате обстрелов и ударов БПЛА повреждены автомобильный мост через пролив Чонгар, административное здание, жилые дома в нескольких населенных пунктах, автозаправочные станции, помещение склада и сельскохозяйственная техника. Там, к счастью, обошлось без пострадавших.
Всего за сутки Вооруженные силы Украины выпустили по населенным пунктам левобережья по меньшей мере 136 беспилотников.