Мост через Чонгарский пролив снова поврежден в результате атаки БПЛА ВСУ

Мост в Чонгаре снова поврежден после ночной атаки ВСУ Мост через Чонгарский пролив снова поврежден в результате атаки БПЛА ВСУ

Москва9 июн Вести.Украинские БПЛА ночью атаковали территорию Херсонской области, в результате ударов был снова поврежден мост через Чонгарский пролив. Об этом губернатор региона Владимир Сальдо сообщил в Telegram-канале.

В Чонгаре вновь поврежден мост после ночной атаки украинских БПЛА говорится в сообщении

Движение по мосту перекрыто. На месте работают специалисты профильных служб. Сальдо посоветовал водителям использовать альтернативные маршруты через Армянск и Перекоп.

Два дня назад, 7 июня, противник также атаковал при помощи БПЛА мост через Чонгарский пролив. После этого пункт пропуска "Джанкой" временно закрыли, но на следующий день, 8 июня, открыли и начали пропускать легковые автомобили весом до 3,5 тонны.