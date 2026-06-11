Сальдо: ВСУ атаковали мосты через Северо-Крымский канал Ночью ВСУ атаковали мосты в Херсонской области

Москва11 июн Вести.Губернатор Херсонской области Владимир Сальдо сообщил об атаке ВСУ по транспортной инфраструктуре региона.

По предварительной информации, есть повреждения, написал он в Telegram-канале. Всего в течение ночи российские военные уничтожили 45 украинских БПЛА ударного типа.

Сегодня ночью враг атаковал мосты через Северо-Крымский канал в районе Преображенки и Мирного говорится в публикации

Кроме того, были атакованы автомобильный мост на направлении Перекоп–Армянск и мост в районе населенного пункта Ставки.

Специалисты проводят обследование и уточняют состояние конструкций, сообщил Сальдо.

Информация о движении и сроках восстановления будет дана дополнительно, проинформировал глава региона.