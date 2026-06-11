Москва11 июнВести.Губернатор Херсонской области Владимир Сальдо сообщил об атаке ВСУ по транспортной инфраструктуре региона.
По предварительной информации, есть повреждения, написал он в Telegram-канале. Всего в течение ночи российские военные уничтожили 45 украинских БПЛА ударного типа.
Сегодня ночью враг атаковал мосты через Северо-Крымский канал в районе Преображенки и Мирногоговорится в публикации
Кроме того, были атакованы автомобильный мост на направлении Перекоп–Армянск и мост в районе населенного пункта Ставки.
Специалисты проводят обследование и уточняют состояние конструкций, сообщил Сальдо.
Информация о движении и сроках восстановления будет дана дополнительно, проинформировал глава региона.