ВСУ наносят целенаправленные удары по мостам и дорогам Херсонской области Сальдо: ВСУ целенаправленно бьют по узловым точкам Херсонской области

Москва15 июн Вести.Вооруженные силы Украины совершают целенаправленные удары по узловым точкам Херсонской области. Губернатор региона Владимир Сальдо подчеркнул, что ВСУ бьют по мостам и дорогам.

Об этом он рассказал в своем канале в MAX. Глава области отметил, что это происходит в последние дни.

Противник целенаправленно бьет по узловым точкам Херсонской области – дорогам, мостам, направлениям к пунктам пропуска и объектам, от которых зависит нормальная жизнь людей написал он

Вместе с этим Сальдо также уточнил, что восстановление движения, обследование и ремонт производятся там, где безопасно и это позволяет ситуация.

А в местах, где угроза атаки по-прежнему сохраняется, вводятся ограничения. Также организуют альтернативные маршруты и дополнительные меры безопасности.