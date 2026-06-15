Москва15 июнВести.Вооруженные силы Украины совершают целенаправленные удары по узловым точкам Херсонской области. Губернатор региона Владимир Сальдо подчеркнул, что ВСУ бьют по мостам и дорогам.
Об этом он рассказал в своем канале в MAX. Глава области отметил, что это происходит в последние дни.
Противник целенаправленно бьет по узловым точкам Херсонской области – дорогам, мостам, направлениям к пунктам пропуска и объектам, от которых зависит нормальная жизнь людейнаписал он
Вместе с этим Сальдо также уточнил, что восстановление движения, обследование и ремонт производятся там, где безопасно и это позволяет ситуация.
А в местах, где угроза атаки по-прежнему сохраняется, вводятся ограничения. Также организуют альтернативные маршруты и дополнительные меры безопасности.