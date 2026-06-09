Сальдо: ВСУ бьют по Чонгарскому мосту, чтобы создать проблемы для людей

Сальдо объяснил, зачем ВСУ атакуют Чонгарский мост Сальдо: ВСУ бьют по Чонгарскому мосту, чтобы создать проблемы для людей

Москва9 июн Вести.Вооруженные силы Украины наносят удары по мосту в районе Чонгара в Херсонской области, чтобы нарушить движение транспорта и создать трудности для местных жителей. Об этом заявил губернатор региона Владимир Сальдо на платформе MAX.

Враг концентрирует удары по этому объекту, чтобы нарушить движение и создать проблемы для людей написал Сальдо

Глава региона сообщил, что минувшей ночью расчеты ПВО и мобильные огневые группы сбили свыше 20 вражеских беспилотников, летевших к мосту. Большинство целей уничтожили еще на подлете.

Ранее Сальдо информировал, что Чонгарский мост вновь поврежден после атаки украинских БПЛА. Движение автотранспорта перекрыто, на месте работают сотрудники профильных служб.