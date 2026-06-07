Москва7 июнВести.В Херсонской области в результате удара со стороны Украины поврежден мост в районе населенного пункта Чонгар, движение через АПП "Джанкой" приостановлено. Об этом сообщил глава региона Владимир Сальдо.
В результате ночной атаки БПЛА повреждено мостовое полотно в районе н.п. Чонгар. В целях безопасности движение через АПП "Джанкой" временно перекрытонаписал губернатор в мессенджере MAX
На месте работают аварийные бригады, сроки восстановления движения будут объявлены позже.
Водители могут проехать через пункты пропуска "Армянск" и "Перекоп".