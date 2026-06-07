Мост поврежден в результате ночной атаки ВСУ в районе Чонгара Херсонской области

В Херсонской области украинский БПЛА ударил по мосту в районе Чонгара Мост поврежден в результате ночной атаки ВСУ в районе Чонгара Херсонской области

Москва7 июн Вести.В Херсонской области в результате удара со стороны Украины поврежден мост в районе населенного пункта Чонгар, движение через АПП "Джанкой" приостановлено. Об этом сообщил глава региона Владимир Сальдо.

В результате ночной атаки БПЛА повреждено мостовое полотно в районе н.п. Чонгар. В целях безопасности движение через АПП "Джанкой" временно перекрыто написал губернатор в мессенджере MAX

На месте работают аварийные бригады, сроки восстановления движения будут объявлены позже.

Водители могут проехать через пункты пропуска "Армянск" и "Перекоп".