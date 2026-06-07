Многоэтажку в Херсонской области атаковали более 10 украинских БПЛА Порядка 12 ударных дронов ВСУ атаковали многоэтажное здание в Херсонской области

Москва7 июн Вести.В Херсонской области многоэтажное здание в одном из населенных пунктов атаковали порядка 12 украинских БПЛА, рассказал в беседе с РИА Новости старший оператор БПЛА 98-й гвардейской воздушно-десантной Свирской краснознаменной орденов Кутузова и Александра Невского дивизии с позывным "Грин".

По одному из населенных пунктов противник нанес порядка 12–13 ударов беспилотниками самолетного типа. Разбирали многоэтажное здание. Здание впоследствии сгорело полностью приводит агентство слова своего собеседника

По его слова, украинские боевики все чаще атакует тыловые районы и мирных граждан.

Ранее глава региона Владимир Сальдо сообщил о ночном ударе беспилотника ВСУ по мосту в районе Чонгара. Движение через пункт пропуска "Джанкой" временно перекрыто.